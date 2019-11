Drie agenten werkonbekwaam na vechtpartij met dronken mannen op Oude Markt ADPW

16u08 1 Leuven Op de Oude Markt is een politietussenkomst zaterdagochtend om 5.50 uur uit de hand gelopen toen een dronken man zich enorm agressief en weerspannig opstelde.

De politie werd opgeroepen omdat een man, die dronken was, verschillende mensen lastig viel in een café. De inspecteurs wilden de 27-jarige man uit Leuven, die goed gekend is bij politie en gerecht, naar het politievoertuig begeleiden om hem te controleren uit het zicht van de andere klanten van de Oude Markt. De man wilde niet meegaan en stelde zich meteen weerspannig op. Hij spande zich op en begon te slaan en te stampen naar de politie-inspecteurs. Ze konden hem met veel moeite boeien terwijl de man erg agressief bleef en wilde bijten en slaan. Hij deelde een vuistslag uit in het gezicht van een agent waardoor deze genoodzaakt was om pepperspray te gebruiken. Door het vele geweld raakten twee agenten gewond. Ze werden allebei drie dagen werkongeschikt verklaard. Ook na zijn arrestatie en in zijn cel bleef de man agressief.

Tijdens het tumult vormde zich een grote groep omstanders die het optreden van de politie bemoeilijkte. De opgeroepen bijstandsteams moesten veel moeite doen om de omstanders op een afstand te houden. Eén omstander, een 23-jarige uit Leuven die ook goed gekend is bij politie en gerecht, jutte de menigte op en praatte in de politieradio die op de grond was gevallen tijdens de tussenkomst. De agenten vroegen de man herhaaldelijk om afstand te nemen en zich te verwijderen van de politietussenkomst. Hij bleef zich echter bemoeien en stelde zich verbaal agressief en weerspannig op. Tijdens zijn arrestatie sloeg hij en trapte hij tegen het been van een agent die vier dagen arbeidsongeschikt werd verklaard.

Beide mannen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van ongewapende weerspannigheid en slagen en verwondingen aan de politie die werkongeschiktheid tot gevolg had. De 23-jarige wordt ook verdacht van illegaal verblijf en bezit van cannabis. De mannen werden aangehouden. Ze verschijnen op vrijdag voor de raadkamer.