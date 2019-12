Dossier Lolanden zit muurvast: stad Leuven en Camelot wijzen elkaar met de vinger. Voor bewoners dreigt een koude winter… Redactie

11 december 2019

18u42 0 Leuven De kans dat de bewoners van enkele woonblokken in Lolanden een koude winter voor de boeg hebben, is behoorlijk groot. De stad Leuven verklaarde de appartementen onbewoonbaar maar leegstandbeheerder Camelot Europe tekende verzet aan tegen die beslissing. Voor de bewoners is de enige zekerheid voorlopig dat het niet tot een gedwongen uitzetting zal komen maar daar kopen de bewoners niets voor…

Heel wat reacties op ons artikel over de appartementen die Camelot Europe verhuurt aan een dertigtal mensen in Lolanden. Onder meer sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal –die de gebouwen ter beschikking stelde van Camelot- betreurt dat het dossier muurvast is gelopen, met de resterende bewoners als grootste slachtoffer.

“De voorwaarde was dat Camelot de appartementen zou voorzien van basiscomfort. Herhaaldelijk is gebleken dat het bedrijf zich niet aan die voorwaarde heeft gehouden. Dijledal heeft in eer en geweten gehandeld in deze zaak”, zegt voorzitter Christophe Stockman. Uit onze reportage van gisteren blijkt inderdaad dat er één en ander schort aan de staat van de appartementen. Dat valt te betreuren want voor sommige mensen is het concept van Camelot Europe de redding van een leven op straat. “Ik ben vier jaar dakloos geweest. Dit was voor mij de oplossing om een dak boven mijn hoofd te hebben”, vertelt Ben. “Camelot is een goed concept maar er scheelt wel wat aan de manier waarop men winst wil maken. Zo moest ik 57,50 euro betalen voor een brandveiligheidskit maar online kan je die kopen voor 27,50 euro. Niet zo proper maar toch ben ik blij dat ik dankzij Camelot een dak boven mijn hoofd heb. Waar moet ik heen als we eruit worden gezet door de onbewoonbaarheid?”

Dat zal uiteindelijk niet gebeuren want zowel de stad Leuven als Camelot Europe bevestigen dat het niet tot een gedwongen uitzetting zal komen. Operationeel directeur Allard Jaring van Camelot: “We hebben verzet aangetekend tegen de onbewoonbaarheidsverklaring en wachten op de beslissing. Tot dan kan er niets worden gedaan in de appartementen. Ik wil best wel maar we zijn juridisch gebonden aan handen en voeten. Ook ik vind het schrijnend voor de bewoners. Als de stad Leuven ons de tijd had gegeven om de gevraagde asbestattesten af te leveren dan was dit allemaal anders gelopen. Wat de prijs van die brandveiligheidskit betreft…die had inderdaad wat lager mogen zijn, dat is juist.”

Bij de stad Leuven neemt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) geen vrede met de uitleg van Camelot Europe. “Al sinds eind november 2018 is er Camelot duidelijk gemaakt dat niet alles verliep zoals het hoort. Uiteindelijk werden de panden onbewoonbaar verklaard door de stad Leuven”, klinkt het. “Camelot heeft alle kansen gekregen maar nu gaat zelfs minister van Wonen Mathias Diependaele (N-VA) Camelot Europe in gebreke stellen. Als signaal kan dat al tellen… De onbewoonbaarheidsverklaring neemt de verantwoordelijkheid van Camelot Europe overigens niet weg om ervoor te zorgen dat de bewoners die nog in de appartementen wonen menswaardig kunnen leven. Helaas kan de stad Leuven niet zoveel ondernemen om die situatie nu meteen op te lossen.” PVDA Leuven wil de huidige bewoners een hart onder de riem te steken en organiseert binnenkort een actie aan Lolanden. “We gaan soep uitdelen aan de mensen. Niemand verdient het om in zo’n woonsituatie terecht te komen”, besluit gemeenteraadslid Line De Witte.