Donki in Leuven heropent al met afhaalgerechten in afwachting van beslissing over horeca: “Hartverwarmende berichtjes van klanten” Bart Mertens

25 mei 2020

08u30 0 Leuven De lockdown begint zwaar door te wegen voor de horeca die snakt naar een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad voor hun sector. In afwachting daarvan besloot de populaire zaak Donki om vanaf vandaag toch al afhaalgerechten aan te bieden en dat wordt op de sociale media met applaus onthaald.

Moeilijke tijden…die twee woorden omschrijven perfect het vaarwater waarin de horecasector zich momenteel bevindt, tot op heden zonder enig perspectief voor de nabije toekomst. De Nationale Veiligheidsraad buigt zich binnenkort over de kwestie of de deuren terug open mogen maar zelfs al mag dat dan is het nog maar de vraag onder welke voorwaarden dat moet gebeuren. Conclusie: veel vraagtekens en veel ongeduld in de sector. Sommige zaken die aanvankelijk besloten om geen afhaalgerechten aan te bieden, heropenen nu toch de deuren met ‘take away’ om de periode tot aan de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad te overbruggen. Eén van die zaken is Donki op de Oude Markt in Leuven.

Het is een open deur intrappen om te zeggen dat het geen gemakkelijke periode was voor de horeca Zaakvoerder Pierre Baltodano

“Het is een open deur intrappen om te zeggen dat het geen gemakkelijke periode was voor de horeca. Zeker als jonge keten die de laatste jaren stevig in groei heeft geïnvesteerd kwam dit allemaal hard aan. Maar we zijn er nog! We kregen de laatste maanden hartverwarmende berichtjes van klanten die snakten naar een burrito. Het is voor hen dat we het doen”, zegt zaakvoerder Pierre Baltodano die Donki in 2013 oprichtte met zijn zus Xiomara.

Cashfree

De jonge ondernemers met Nicaraguaanse roots hebben goed nagedacht over het aspect ‘hygiëne en veiligheid’. “Ook voor de corana-epidemie was hygiëne al een topprioriteit. We zetten al in op het stimuleren van elektronisch betalen maar nu worden we volledig cashfree. Alle mogelijke oppervlakten worden ook regelmatig gedesinfecteerd. De grootste aanpassing is wellicht het dragen van de mondmaskers maar ook dat zal wennen. Eten in het restaurant kan uiteraard nog niet”, besluit Pierre Baltodano.