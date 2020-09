Doelman Zeno De Corte en Ol. Wijgmaal trekken naar eerstenationaler Rupel-Boom in de Beker van België: “Voluit voor die topaffiche gaan” Stijn Deleus

16 september 2020

22u10 4 Leuven Slaagt Olympia Wijgmaal erin om nog een ronde verder te geraken in de Croky Cup? De tegenstand wordt er alleszins niet minder zwaar op met ditmaal een verplaatsing naar eerstenationaler Rupel-Boom op het menu. De manschappen van coach De Pauw weten wel waarvoor ze spelen, met name een mogelijke clash met een eersteklasser.

Het zal ongetwijfeld de natte droom zijn van alle clubs uit de lagere reeksen, een echte galavertoning tegen een topploeg genre Anderlecht, Brugge of Standard.

“Uiteraard speelt dat wel een beetje in ons achterhoofd, al kan je net zo goed een club uit 1B treffen als je een beetje pech hebt”, reageert Zeno De Corte geamuseerd. “Maar we moeten eerst nog een zware klip genaamd Rupel-Boom omzeilen en dat wordt op zich al lastig genoeg. Het is toch een vaste waarde één reeks hoger en ze mogen dan ook nog eens in eigen huis aantreden. Ik verwacht deze keer wel een grasveld dat er perfect bijligt en een sterke thuisploeg die de wedstrijd van meet af aan in handen zal willen nemen. Wij van onze kant moeten proberen om daar ons eigen spel op te dringen, vanuit een strakke organisatie en met veel druk vooruit dus. En dan zien we wel wat er uit de brand te slepen valt.”

Defensieve stabiliteit

Die organisatie heeft in Harelbeke al zijn nut bewezen, want samen met zijn ploegmaats hield de doelman er netjes de nul. “Toen liet het terrein eigenlijk nauwelijks toe om deftig over de grond te voetballen, waardoor het een kansarme partij werd en ik bijgevolg amper een bal moest pakken”, kijkt hij nog even terug. “Ik teken blindelings voor eenzelfde scenario zondag, al denk ik wel dat we tegen Rupel-Boom iets meer getest zullen worden op onze defensieve stabiliteit.” (lachje)

Strijd om nummer één

Voor de 18-jarige De Corte zijn zo’n clean sheets aardig meegenomen, in de wetenschap dat hij nu volop zijn kans krijgt in doel door de blessure van Vanwelkenhuysen. “Ja, heel spijtig voor Yanno wel dat hij nu enkele maanden out is”, zegt hij daarover. “Maar dat betekent voor mij inderdaad dat het nu het moment is om te tonen wat ik waard ben in mijn derde seizoen bij Wijgmaal. Ik ben hier toegekomen als jonge snaak bij de U19 en beloften, waarna ik dan vrij snel doorgeschoven werd en tot vorig seizoen derde doelman was. Dit jaar was het de bedoeling om echt de concurrentie met Yanno aan te gaan voor het statuut van eerste doelman. Dat is nu door omstandigheden iets anders gelopen, maar ik kan niet meer doen dan bewijzen dat ik het verdien om vast in die basiself te staan.”