Dodenlijst aangetroffen in cel van veroordeelde roofmoordenaar SPS

18 mei 2020

11u34

Bron: Belga 1 Leuven In de gevangenis van Leuven hebben de cipiers een 'dodenlijst' aangetroffen in de cel van Didier Durin, een man die al veroordeeld was tot een levenslange gevangenisstraf voor roofmoord, foltering en verkrachting. De lijst bevatte volgens Het Nieuwsblad 16 namen van onder andere gevangenispersoneel en medegedetineerden die Durin om het leven wou brengen. Het parket bevestigt het nieuws.

De nu 37-jarige Durin werd in maart 2015 door het Brusselse assisenhof veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, nadat hij schuldig was bevonden aan de roofmoord, foltering en verkrachting op de 78-jarige Albina Van Vijnckt, in 2008 in Laken, en aan een reeks gewelddadige diefstallen.

Durin had de 78-jarige Albina Van Vijnckt-Lecocq enkele weken voor haar dood ontmoet toen ze hem vroeg haar naar huis te begeleiden. Hij maakte van die gelegenheid gebruik om haar huissleutels en 110 euro te stelen en in de weken daarop beroofde hij de bejaarde dame nog driemaal. De derde maal, tussen 7 en 12 maart 2008, sloeg hij haar met open handen en vuisten en met een baseballknuppel, hakte op haar in met een mes, wurgde en smoorde en verkrachtte haar, allemaal in een poging om de code van haar bankkaart te bemachtigen.

Volgens de voorzitter van het assisenhof dat hem veroordeelde behoorden die feiten ongetwijfeld tot de zwaarste die België ooit had gezien. Sinds zijn veroordeling zat Durin opgesloten in de gevangenis van Leuven. Daar werd op 22 april bij een routinecontrole een 'dodenlijst' gevonden.

"De lijst bevatte 16 namen van onder andere gevangenispersoneel en medegedetineerden", zegt Nele Michiels van het Leuvense parket. "We zijn daarvan op de hoogte gesteld door de gevangenis en zijn meteen een opsporingsonderzoek gestart."