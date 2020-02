Dode kakkerlakken en muizenuitwerpselen bij bakkerij: 48.000 euro boete Kim Aerts

11 februari 2020

19u05 0 Leuven Voor een rist inbreuken op de voedselveiligheid is bakkerijketen Gielis veroordeeld tot een geldboete van 48.000 euro. Inspecteurs van de Volksgezondheid troffen vorig jaar in de vestiging in de Brusselsestraat in Leuven dode kakkerlakken aan. De meeste inbreuken werden vastgesteld bij de bakkerij in Scherpenheuvel-Zichem.

Bakkerij Gielis heeft vestigingen in Leuven, Herselt en Scherpenheuvel-Zichem. De inspecteurs van de Volksgezondheid voerden in 2018 en 2019 verschillende controles uit bij de bakkerijen in Leuven en Scherpenheuvel-Zichem. Vooral in die laatste vestiging kwamen verschillende inbreuken aan het licht. Van het bereiden van eclairs met bedenkelijke rauwe eieren tot vuile bakvormen en tekenen van ongedierte in recipiënten met bloem, in de kelder en in de broodmachine in juni 2018.

Toen er op 31 augustus van datzelfde jaar opnieuw een controle was, bleken die euvels nog niet verholpen. In de bakkerij in Herselt troffen de inspecteurs het ongediertebestrijdingsmiddel aan boven op een kast in de productieruimte. Daar was ook schimmelvorming merkbaar. In de Brusselsestraat in Leuven werd op 24 mei vorig jaar naast een lokdoos voor ongedierte ook een levende kakkerlak aangetroffen. Bij verdere controle bleken er onder de rekken met zakken bloem muizenuitwerpselen te liggen. Onder de oven werden dan weer verschillende dode kakkerlakken aangetroffen.

Dertien inbreuken

In totaal moest de bakker zich verantwoorden voor een dertiental inbreuken. “Blijkbaar trok meneer zich niet veel aan van de hygiëne en deed hij het werk vooral uit geldgewin”, sprak het Openbaar Ministerie streng over zaakvoerder E.G vorige maand. Die mag nu diep in zijn buidel tasten van de rechter.

De feiten werden in de rechtbank ook nooit betwist, maar volgens de verdediging zou alles ondertussen in regel moeten zijn. “Met de opening van verschillende filialen is de bakkerij op korte termijn sterk uitgebreid, waardoor het allemaal wat boven mijn hoofd gegroeid is”, sprak E.G. tegen de rechter. Naar eigen zeggen heeft hij de nodige maatregelen genomen om de problemen op te lossen. “Ik heb een externe firma ingeschakeld om het onderhoud op te volgen. Tijdens recente controles zijn geen inbreuken meer vastgesteld. De bedrijfsvoering is nu in orde en dat wens ik zo te houden.” De helft van de boete is voor de bvba en de andere helft voor de uitbater zelf.