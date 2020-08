DOCVILLE is terug na geschrapte editie met een blik op ‘de jeugd van tegenwoordig’ Bart Mertens

29 augustus 2020

11u30 0 Leuven DOCVILLE is het grootste internationaal documentaire filmfestival van België maar dat gegeven kon niet verhinderen dat de 16e editie werd geschrapt. Geen festival in maart dus maar september brengt beterschap want DOCVILLE is helemaal terug en wel van 25 september tot 3 oktober.

“DOCVILLE staat voor documentaire auteurscinema: originele, intrigerende, prikkelende films die je op het grote scherm moet gezien hebben”, klinkt het bij de organisatoren. “Dit jaar zoomt DOCVILLE in op economie met ‘It’s the economy, stupid’. Economie in de meest brede zin van het woord. Daarnaast werpt DOCVILLE een blik op ‘de jeugd van tegenwoordig’ en de uitdagingen die opgroeien in de 21ste eeuw biedt. Ook enkele nieuwkomers op het programma van deze uitgestelde editie zoals de ‘The Truffle Hunters’ die op Sundance in première ging en geselecteerd werd voor Cannes.” Klik hier voor het volledige programma.