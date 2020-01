Documenten gestolen bij inbraak in appartement ADPW

30 januari 2020

12u14 0

In de Naamsestraat in Leuven werd er woensdag overdag ingebroken in een appartement. De inbrekers braken het slot van de toegangsdeur open en doorzochten het appartement. Ze gingen aan de haal met enkele documenten. Toen de bewoner ’s avonds thuiskwam, merkte hij de inbraak op. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.