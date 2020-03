Documentairefestival Docville gaat online EDLL

19 maart 2020

18u59 0 Leuven De 16e editie van het Leuvense documentairefestival Docville werd noodgedwongen afgelast omwille van het coronavirus. Daarom pakt de organisatie nu uit met een online-alternatief. Van woensdag 25 maart tot en met donderdag 2 april zullen docu-liefhebbers een kleine selectie films uit de programmatie van Docville 2020 online kunnen bekijken.

De online-variant van het documentairefestival Docville is mogelijk via het streaming-platform www.dalton.be. Een virtueel filmticket kost 4 euro. Het streaming-platform dalton.be is net zoals Docville een onderdeel van de vzw Fonk en biedt naast kinderfilms, kortfilms en wereldcinema ook een honderdtal documentaires aan. Een aantal daarvan waren de afgelopen jaren op Docville te zien. Het Leuvens documentairefestival heeft wel al een nieuwe datum aangekondigd en zal - onder voorbehoud - doorgaan van 23 september tot 1 oktober.