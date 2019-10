DJ Yolotanker roept studenten op om aandacht te hebben voor rookmelders. Bekijk hier zijn oproep en videoclip… Bart Mertens

14 oktober 2019

16u45 0 Leuven Na de grootschalige rookmelderscampagne van Wonen-Vlaanderen dit voorjaar wordt er vandaag een gerichte campagne voor kotstudenten gelanceerd. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) rekent onder meer op DJ Yolotanker om de boodschap te verkondigen. “Rookmelders redden levens”, klinkt het.

Eind vorige week was er al de lancering van een algemene campagne over de verplichting van rookmelders vanaf 1 januari 2020. Daarenboven lanceert Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) nu een campagne gericht op studenten. “Hoewel het de kotbaas is die de rookmelders moet plaatsen, moeten ook de studenten zelf bewust zijn van het belang van rookmelders. Nu het academiejaar goed gestart is en kotstudenten stilaan geïnstalleerd zijn, willen we met deze campagne het belang van rookmelders op kot in de kijker zetten want rookmelders redden levens. In overleg met enkele studentensteden en hogescholen en universiteiten focussen we met deze campagne op het goed onderhoud van de rookmelder. Studenten moeten de rookmelders in hun kot regelmatig testen en afstoffen, de batterij niet verwijderen of de rookmelder niet afplakken.”

Win een DJ-set

Deze campagne wordt ook via sociale media gevoerd en hierbij wordt DJ Yolotanker ingeschakeld. De Herentalse DJ belde aan bij een aantal studentenkoten en maakte met het geluid van hun rookmelders een nummer via CNR Records. Via de Facebookpagina van de Vlaamse Overheid wordt ook een wedstrijd gelanceerd waarbij je een DJ-set kan winnen op je volgende kotfuif. De studenten moeten een selfie met een rookmelder op kot posten op Facebook en uit alle inzendingen kiest DJ Yolotanker uiteindelijk de winnaar.