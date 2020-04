DJ Bolle speelt elke avond liedjes via Facebook: “Verveling verdrijven voor mezelf en andere mensen” Bart Mertens

09 april 2020

18u00 0 Leuven De bekende Leuvense DJ Bolle is begonnen met een klein muzikaal feestje op Facebook. Elke dag speelt hij ‘live’ een kwartiertje muziek voor vrienden en kennissen om de eenzame coronatijden te verlichten. “En in het weekend speel ik iets langer en kunnen de mensen verzoeknummers vragen”, klinkt het.

DJ Bolle (57) is geen onbekende in Leuven. Al vele jaren is hij gepassioneerd door muziek en de kans is groot dat u Bolle al aan het werk hoorde in café Marengo in Leuven. Nu een bezoek aan dat bekende volkscafé onmogelijk is door de strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus lanceerde DJ Bolle een initiatief vanuit zijn omgebouwde garage in de P. Perquylaan in Heverlee. Elke avond trakteert hij zijn buren op een kwartiertje muziek om de mensen een hart onder de riem te steken. “Ik zorg er ook voor dat de vele vrienden ‘live’ kunnen volgen op Facebook tijdens de korte deejayset”, vertelt DJ Bolle. “Soortgelijke initiatieven werden ook al gelanceerd door mijn goede vrienden Luc De Bie en Eddy Goris. Elke dag om 20 uur begin ik eraan en in het weekend maak ik er zelfs een iets langere set van, onder de vorm van een verzoekprogramma. De meest gevraagde plaat is ‘My first, my last, my everything’ van Barry White. Ik heb de politie wel één keer op bezoek gekregen omdat de muziek te luid stond, maar sindsdien heb ik geen klachten meer gekregen. Ook voor mij is het serieus aanpassen in deze coronatijden, want normaal vlieg ik elke week naar Calpe in Spanje waar mijn vrouw woont. Sinds 9 maart ben ik in eigen land gebleven en de deejaysets helpen dus ook mij om de verveling te verdrijven.”