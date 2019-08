DJ Bobby Ewing schakelt versnelling hoger op Autovrije Zondag: “Niet evident in de bochten maar wel heel plezant!” Bart Mertens

25 augustus 2019

18u15 4 Leuven De stad Leuven en Mobiel 21 vzw organiseerden zondag voor de elfde keer Autovrije Zondag. Het bekende recept – een binnenstad zonder gemotoriseerd verkeer – bleef behouden, maar nieuw was de fietstocht op de binnenring die één uur lang toebehoorde aan de zogenaamde zachte weggebruikers. Het was niemand minder dan DJ Bobby Ewing die het peloton voorging met een wel heel bijzondere ‘muzikale’ fiets.

Geen gemotoriseerd verkeer in hartje Leuven, dat is het beproefde recept van Autovrije Zondag. Voor de elfde editie breidde de autovrije zone overigens uit met de Kapucijnenvoer, de J.B. van Monsstraat en het Sint-Jacobsplein. En voor de nieuwe coalitie is die uitbreiding zeker niet de laatste want in de toekomst zal Autovrije Zondag nog meer terrein inpalmen ten nadele van het gemotoriseerde verkeer. “De invloed van Autovrije Zondag mag je niet onderschatten. Het is dankzij dagen zoals deze dat mensen de voordelen van een autovrije stad leren kennen. Op Autovrije Zondag kunnen bewoners de straat opnieuw beleven en kunnen we de stad terug aan haar bewoners geven. Dat willen we de komende jaren nog veel meer doen. Het is onze ambitie om het aantal straten en pleinen dat autovrij is op Autovrije Zondag de komende jaren op te krikken. Zo willen we de Autovrije Zondag ook uitbreiden naar de deelgemeenten”, laat schepen van Mobiliteit, Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen) optekenen onder een stralende zon.

Het is onze ambitie om het aantal straten en pleinen dat autovrij is op Autovrije Zondag op te krikken. Zo willen we ook uitbreiden naar de deelgemeenten Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Voorlopig is Autovrije Zondag in de deelgemeenten nog toekomstmuziek, maar toch worden er vernieuwende stappen gezet door de stad Leuven en Mobiel 21 vzw. “Autovrije Zondag had dit jaar enkele primeurs. Zo werd het autoverkeer op de binnenring een uur lang geweerd en konden fietsers er naar hartenlust fietsen”, aldus schepen Dessers. Schepen Lies Corneillie (Groen) – bevoegd voor Gelijke Kansen – maakte er meteen een bijzonder toegankelijke fietstocht van. “Alle soorten fietsen – tandems, riksja’s, duofietsen, rolstoelfietsen... – zijn welkom. Dat is een bewuste keuze. We wilden er een inclusieve fietstocht van maken. Wie zelf geen aangepaste fiets heeft, kon er zelfs eentje lenen bij de Spelotheek of het Fietspunt onder het stadskantoor.”

En over aangepaste fietsen gesproken, DJ Bobby Ewing had er zowaar eentje in de aanbieding. “Een muzikale fiets”, aldus de bekende Leuvenaar die aan de start verscheen. “Ik laat het peloton een tandje hoger schakelen met mijn bijzondere fiets en uiteraard ook met muziek. Met mijn ‘Bullitt Booming System’ rij ik over de ring van Leuven, onder politiebegeleiding en met vette muziek. Nu moet ik wel zeggen dat het niet evident is om bochten te nemen met mijn muzikale fiets. De muzikale installatie is aan de zware kant dus ik moet voorzichtig zijn, maar dat lukt wel. Aanvankelijk was ik van plan om tijdens het rijden de muziek te regelen maar uit veiligheidsoverwegingen besloot ik toch maar om op voorhand een dj-set samen te stellen. Veiligheid boven alles!”

Ondanks het succes van Autovrije Zondag, met een gezellige drukte in de Leuvense binnenstad, was er zoals elk jaar ook kritiek op het event. “Wat een gedoe. Zelfs van de ring naar de Tessenstraat en de Fonteinstraat mag je niet rijden met de wagen. Die straten liggen nu niet bepaald in het centrum”, zegt een gepensioneerde Leuvenaar. “Ik moest mijn wagen voor 10 uur vanmorgen buiten de ring parkeren. Vervolgens moest ik te voet terug naar huis gaan om later op de dag alweer te voet naar mijn wagen te wandelen, want ik word verwacht op het verjaardagsfeestje van mijn dochter in Meldert. Autovrije Zondag is een mooi initiatief, maar voor oudere mensen is het niet altijd evident. Zij moeten hun plan maar trekken. Lang leve de groene filosofie. En dan staan ze te kijken dat mensen zich afkeren van het groene verhaal...”