DJ Bobby Ewing laat Leuvenaars zingen tijdens Dag van de Buren: “Lockdown geen hindernis voor vriendschap” Bart Mertens

26 mei 2020

12u48 1 Leuven De laatste vrijdag van mei vieren buren over heel Europa de ‘Dag van de Buren’. Dit jaar is fysieke verbondenheid door de coronamaatregelen helaas niet mogelijk maar daar heeft de Leuvense DJ Bobby Ewing een mooi antwoord op gevonden. “Ik leid een zangstonde in goede banen tijdens een live uitzending op Radio Scorpio op 29 mei tussen 19 en 20 uur”, klinkt het.

Voldoende afstand houden, is helaas ons lot in deze coronatijd maar dat hoeft de samenhorigheid tijdens de Dag van de Buren op vrijdag 29 mei niet het gedrang te brengen. Liefst 80 Leuvense straten schreven zich in voor deze originele versie van ‘Dag van de Buren’ in Leuven. Nu met de buren samenkomen op straat moeilijk te combineren valt met de coronamaatregelen ging de stad Leuven op zoek naar een gezellig alternatief en dat is uiteindelijk ‘Zing uit uw kot’ geworden. “Muziek verbindt”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a). “De lockdown in Leuven vormt geen hindernis voor solidariteit en vriendschap tussen onze inwoners. Dat werd de voorbije periode meer dan eens duidelijk want duizenden Leuvenaars helpen elkaar door de coronacrisis. Zeker in deze periode blijkt eens te meer hoe belangrijk een goede buur is en vrijdag kunnen alle buren samen uit volle borst zingen om dat gegeven nog eens in de verf te zetten.”

Om het initiatief ‘Zing uit uw kot’ in goede banen te leiden, nam het Leuvense stadsbestuur niemand minder dan DJ Bobby Ewing onder de arm. Als voormalig stads-DJ en prominent lid van Discobar Galaxie weet hij als geen ander wat muziek kan betekenen voor mensen. “Ik leid de zangstonde in goede banen tijdens een live uitzending op Radio Scorpio op 29 mei tussen 19 en 20 uur. Aansluitend wordt een uur lang een selectie van de verzoeknummers van de Leuvense buren gedraaid. Alle Leuvenaars kunnen live meeluisteren op Radio Scorpio via 106 FM of online via streaming”, klinkt het. Buurten die graag op eigen initiatief meedoen, kunnen hier promomateriaal vinden om de actie extra onder de aandacht te brengen.