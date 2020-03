Dit zijn de Leuvense inzamelpunten waar je mondmaskers kan doneren EDLL

19 maart 2020

15u43 0 Leuven Heel wat huisartsen en zorgpersoneel zitten zonder beschermingsmateriaal. Daarom wordt er massaal opgeroepen om mondmaskers van scholen, bouwbedrijven, schoonheidssalons of zelfgemaakte te verzamelen. Wie mondmaskers heeft, kan die afgeven in één van de volgende inzamelpunten in Leuven.

Leuvenaars kunnen mondmaskers binnenbrengen in het stadskantoor tijdens de openingsuren. In het weekend moet je eerst bellen naar het nummer 016 27 27 72. Ook aan het onthaal in de ontvangsthal van campus Gasthuisberg kan je iedere dag van 8 uur tot 20 uur mondmaskers afgeven. In sporthal Rijschoolstraat, sporthal Kessel-Lo, Sporthal Ymeria, sporthal Heverlee kunnen mondmaskers iedere dag van 8 uur tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30 worden binnengebracht. Tot slot kunnen Leuvenaars ook mondmaskers brengen naar het MCH (Medisch Centrum voor Huisartsen) in de Maria Theresiastraat. De mondmaskers zullen vervolgens verdeeld worden over de verschillende zorginstellingen in Leuven.