Dit zijn de geheimen van de Mechelsestraat: Kleinschalig, gevarieerd en gezellig

30 augustus 2020

17u00 2 Leuven Leegstaande winkelpanden, het was voor het coronavirus al een zorgenkind. Door de economische crisis zal de balans alleen zwaarder worden. Feit is dat typische winkelstraten zoals de Bondgenotenlaan en de Diestsestraat langzaam maar zeker bedolven geraken onder zwarte sneeuw, maar is dat ook het geval in de kleine gezellige winkelstraten? HLN Leuven ging het laatste weekend van de solden poolshoogte nemen in de Mechelsestraat.



Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de naakte cijfers over de leegstand in de grote Leuvense winkelstraten laten weinig aan de verbeelding over. In de Diestsestraat staan momenteel meer dan 30 handelspanden leeg en in de Bondgenotenlaan was er nog voor de corona-epidemie al sprake van 15% leegstand. Dat percentage ligt dubbel zo hoog in vergelijking met de rest van de stad. Dramatisch zou je denken, maar eigenlijk deed Leuven het nog niet zo slecht in vergelijking met de andere centrumsteden. Toch hakten de coronamaatregelen –inclusief de uitgestelde solden- ook in Leuven stevig in op de omzet van alle handelaars. Overal weerklinkt dezelfde boodschap: “De solden hebben de geleden verliezen slechts een beetje kunnen compenseren. De hittegolf was evenmin een cadeau. Het zijn harde tijden en het is een vraagteken wat de toekomst zal brengen voor de middenstand.”

Blijft de vraag: gaat er zich overal een rampscenario afspelen in de komende maanden of zijn er toch winkelstraten die de spreekwoordelijke dodendans ontspringen? Een rondgang door Leuven leert ons dat vooral de grote winkelstraten meer en meer hun ‘grandeur’ van weleer verliezen terwijl kleine gezellige winkelstraten zoals de Parijsstraat en de Mechelsestraat zich behoorlijk redden, ondanks de coronacrisis. In de Mechelsestraat staat bijvoorbeeld slechts één pand leeg en dat is dan nog de winkel van Fred & Ginger, een merk dat onderdeel is van de failliete FNG Group. Meer zelfs, de voorbije maanden werd er bij wijze van spreken gevochten om een pand te kunnen huren in de Mechelsestraat.

Toen begin dit jaar de opportuniteit zich voordeed om te verhuizen van de Diestsestraat naar de Mechelsestraat heb ik geen seconde getwijfeld. Passie en vakmanschap zitten hier in het DNA van de handelaars Karlien Vervecken van winkel Helt

De 29-jarige Karlien Vervecken van winkel Helt is een van de nieuwkomers. Zij ruilde de Diestsestraat heel bewust in voor de Mechelsetraat. “Zo’n 3,5 jaar geleden ben ik met mijn zaak begonnen in de Diestsestraat”, vertelt Karlien. “Toen begin dit jaar de opportuniteit zich voordeed om te verhuizen naar de Mechelsestraat heb ik geen seconde getwijfeld. Het is hier veel gezelliger en er is met zekerheid voldoende ‘passage’ van klanten. Ik wou al van in het prille begin een zaak uitbaten in de Mechelsestraat want passie en vakmanschap zitten hier in het DNA van de handelaars. De klanten weten dat en ze blijven komen. Mijn omzet is dankzij mijn verhuizing gestegen. Ik vraag me soms wel eens af hoe ze al die grote panden in de Diestsestraat zullen invullen in de toekomst. De prijzen zijn niet min en de ketens trekken ook stilaan weg. Neen, geef mij maar de gezelligheid van de Mechelsestraat.”

Die laatste gedachte spookte ook al jaren door de hoofden van Hilke (28) en Michiel (25) Baumers. Hilke begon destijds een horecazaak in de Tiensestraat waar Michiel brood bakte, maar de droom om een eigen bakkerij te beginnen in de Mechelsestraat bleef bestaan. Sinds een week is die droom uitgekomen. “Bakken zit in ons bloed. We hebben dat mee gekregen van onze moeder”, aldus broer en zus Baumers. “Toen we een vrij pand zagen in de Mechelsestraat zijn we meteen in het spreekwoordelijke gat gesprongen. Hier voel je de passie van de ondernemers –jong en oud- en we leveren graag een bijdrage aan de beleving voor de klanten. In De Broodenier kan je letterlijk zien hoe onze producten artisanaal worden gemaakt. De klanten voelen op die manier onze liefde voor onze producten.”

Als we vervallen in ‘pop-ups’ die louter verschijnen om één of andere tijdelijke uitverkoop te doen en vervolgens weer te verdwijnen dan mist het beleid zijn doel. Een pop-up met dumpingprijzen is geen meerwaarde Erik Meulemans van Mertens Schoenen

Volgens de gevestigde waarden speelt beleving, vakmanschap en passie inderdaad een cruciale rol in het succes van de Mechelsestraat. “Geen leegstand in onze straat op de winkel van Fred & Ginger na, maar die zaak behoort tot de failliete FNG Group”, zegt Erik Meulemans van Mertens Schoenen, een zaak die al 290 jaar bestaat. “Dat hebben we te danken aan het gezellige karakter van onze straat en aan de goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Ook het feit dat zaakvoerders nog zelf in hun zaak staan en kunnen rekenen op trouw personeel draagt bij tot het succes van de Mechelsestraat. Klanten weten dat ze bij ons kunnen rekenen op eerlijk en deskundig advies van gepassioneerde handelaars.”

Kleine of grote zelfstandige?

Willem-Jan Elsen van Kaasambacht Elsen ziet nog een andere reden voor het succes. “De Mechelsestraat heeft een unieke mix. Je vindt er alles, van voeding tot kleding en van horeca tot planten. De handelszaken versterken elkaar en dat heb ik de voorbije maanden gevoeld in mijn eigen zaak tijdens de coronacrisis. Je hebt elkaar nodig in de juiste mix.” Net in dat gegeven zit misschien wel de angel in het bredere verhaal voor Leuven als shoppingstad want enkele leuke en succesvolle straten zoals de Mechelsestraat, Beneden-Tiensestraat en de Parijsstraat maken de lente niet. “Dat klopt”, zegt Erik Meulemans van Mertens Schoenen. “De stad als geheel moet attractief blijven voor de mensen want anders komen de mensen ook niet naar Leuven. Daarin ligt voor een stuk ook een opdracht voor het stadsbestuur. Ze promoten nu handelspanden in de grote winkelstraten als pop-up. Dat is op zich een goed initiatief, maar het moeten dan wel echte pop-ups zijn die later kunnen uitgroeien tot gevestigde waarden. Als we vervallen in ‘pop-ups’ die louter verschijnen om één of andere tijdelijke uitverkoop te doen en vervolgens weer te verdwijnen dan mist het beleid zijn doel. Een pop-up met dumpingprijzen is geen meerwaarde voor Leuven als shoppingstad. We moeten aandacht blijven hebben voor echte passie en echte beleving. In die zin kan je de handelaars van de Mechelsestraat –jong en oud- gerust omschrijven als de grote zelfstandigen van de stad. De tijd is aangebroken om ons niet langer te omschrijven als de kleine zelfstandige.”