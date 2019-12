Dit zijn de 5 ‘werven’ om wonen in Leuven opnieuw betaalbaar te maken… “Helaas is er geen mirakeloplossing”, zegt schepen Corneillie Bart Mertens

05 december 2019

15u20 1 Leuven Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Leuven…het is lang geen evidentie met een gemiddelde prijs voor een huis die in de stad afklokt op liefst 362.800 euro. Lees hier de 5 werven die schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) lanceert om het tij te keren de komende jaren. “Iedereen moet in Leuven kunnen blijven wonen in een kwaliteitsvolle woning want wonen is een basisrecht”, klinkt het. Op hoop van zegen…

1. 618 nieuwe sociale huurwoningen

“Tegen 2025 willen we het bindend sociaal objectief halen. Voor Leuven komt dit neer op 618 nieuwe sociale huurwoningen”, zegt schepen Corneillie (Groen). Meer concreet komen er op de site aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee zo’n 200 sociale huurwoningen en in de Artoistoren op het Joanna Maria-Artoisplein 90. In de Frederik Lintsstraat komen er dan weer 45, in de Waterleidingstraat in Kessel- Lo 24 en in Vlierbeekveld in Kessel-Lo 38. Het aantal sociale woningen in Lolanden in Kessel-Lo breidt uit tot 84. Bestaande sociale woningen -zoals de 168 woningen in het Schorenshof in Wilsele en de woningen in de Kapucijnenvoer- krijgen een renovatie. “Zal het voldoende zijn? Verre van want er staan zo’n 5.000 mensen op de wachtlijst”, reageert Line De Witte van oppositiepartij PVDA. Gezinnen met kinderen die al twee jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan, krijgen van de stad Leuven wel een huurpremie om een woning op de private huurmarkt te vinden. Ter vergelijking: de Vlaamse overheid reikt deze premie pas uit na vier jaar op de wachtlijst. “We zetten ook in op meer huurwoningen via het Sociaal VerhuurKantoor (SVK). Het SVK verhuurt woningen van privé-eigenaars onder de marktprijs aan maatschappelijk kwetsbare groepen”, besluit schepen Corneillie.

2. Versterking van de huurmarkt en huurders

“Voor wie niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, vergroten we het aantal betaalbare kwalitatieve huurwoningen. Zo zal het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) eigen huurwoningen aanbieden, onder meer in de Meikeverstraat in Kessel-Lo, de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal en de Frederik Lintsstraat in Leuven. Het AGSL krijgt een nieuwe rol toebedeeld en wordt als het ware de projectontwikkelaar van de stad Leuven”, zegt Lies Corneillie. Verder richt de stad een Woonpunt op tegen 2021. Ook het Woonanker en de Huurdersbond blijven belangrijke partners van de stad Leuven.

3. Community Land Trust

“We zetten de komende jaren sterk in op Community Land Trust (CLT). Bij een CLT koop je een woning maar niet de grond. De stad voorziet een startkapitaal van 5 miljoen euro en zal binnenkort een eerste project voorstellen. Leuven zal als één van de eersten in Vlaanderen een CLT opstarten”, vertelt schepen Corneillie. “Daarnaast zullen we noodeigenaars begeleiden en ondersteunen bij het renoveren van hun woning. Dat zijn mensen met een laag inkomen die noodgedwongen een weinig kwalitatieve woning kopen op de private markt omdat ze geen sociale woning of betaalbare huurwoning vinden. Deze eigenaars hebben vaak geen middelen om de woning te renoveren. In een eerste proefproject zal de vzw Minder = Meer 10 woningen van noodeigenaars renoveren.”

4. Structurele oplossingen voor kwetsbare mensen

“We werken verder samen met het CAW aan preventieve woonbegeleiding en winteropvang en monitoren de dak- en thuisloosheid. Daarnaast investeren we 250.000 euro in Housing First. Met Housing First begeleiden we mensen die langdurig dakloos zijn”, aldus schepen Corneillie. “Daarnaast komen er 15 noodwoningen op de site aan de Frederik Lintsstraat. Noodwoningen zijn woningen die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden, bijvoorbeeld omdat hun woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard of omdat hun woning verwoest werd door een brand. We voorzien tenslotte tijdelijke woonprojecten voor kwetsbare mensen in de Scheutsite in Kessel- Lo.”

5. Het wonen van de toekomst

Het stadsbestuur wil zelf ook enkele innovatieve woonvormen uittesten. De focus ligt op alternatieven rond grondbezit, wooncoöperaties, innovatieve verdichting en circulair aangepast wonen. “Zo realiseert de stad het innovatief en gezinsvriendelijk woonproject ’t Wisselspoor op de Centrale Werkplaatsen. De stad trekt hiervoor 25 miljoen euro uit. De inkomsten vloeien terug naar de stad. In ’t Wisselspoor is er plaats voor zo’n 50 woningen. Met ’t Wisselspoor geven we een antwoord op de vraag hoe gezinnen op een comfortabele manier dichter bij elkaar kunnen wonen in de stad zonder in te boeten op levenskwaliteit.”

Conclusie

Het nieuwe stadsbestuur toont goede intenties en zet enkele belangrijke projecten op de rails maar het zal op het einde van de rit onvoldoende zijn om de woonproblematiek in Leuven aan te pakken, laat staan op te lossen. Schepen van Wonen Lies Corneillie stelt terecht dat er geen mirakeloplossing bestaat voor duur wonen in Leuven gezien de populariteit van de stad. De verwachting is dan ook dat de stadsvlucht van jonge gezinnen -die niet over voldoende kapitaal beschikken om in Leuven een eigendom te verwerven- zal aanhouden. Innovatieve projecten zoals Community Land Trust en Starterswoningen moeten aangemoedigd worden maar uiteindelijk zullen ze het grote verschil niet kunnen maken wegens te kleinschalig.