Dit wordt de Leuvense zomer: “Blauwputplein wordt Leuven Plage”

13 juni 2020

De zomer van 2020 wordt er eentje om nooit meer te vergeten: geen grote evenementen, geen festivals en minder op reis naar het buitenland. In Leuven maken ze van de nood een deugd en wil het stadsbestuur er alles aan doen om de Leuvenaars hun eigen stad te laten herontdekken. "Leuven leeft, ook in de zomer van 2020", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). Een overzicht, want vanaf 1 juli staat er heel wat op het programma.

Kleinschalig genieten

Ieder weekend strijkt Kamping Kontakt neer op een andere locatie in Leuven. Het Blauwputplein wordt dan weer gekroond tot ‘Leuven Plage’, een speelplek voor kinderen en canvas van kleinschalige optredens. Ook leuk: het stadspark wordt twee maanden lang opnieuw ‘De Groten Hof’ met een gezellige pop-up bar. Zo’n pop-up bar vind je deze zomer trouwens in meer Leuvense parken. Buurten nemen hier steeds zelf het voortouw.

Vakantieboek

Uiteraard kan je ook een heleboel activiteiten op je eigen ritme ondernemen. Inspiratie hiervoor vind je in het vakantieboek dat de stad klaarstoomt. Het boek staat boordevol tips voor historische of street art wandelingen, sportieve fietstochten, knotsgekke doe-activiteiten voor groot en klein en valt begin juli bij iedere Leuvenaar in de brievenbus.

Hart voor cultuur

Cultuurliefhebbers kunnen deze zomer hun hart ophalen met een goed gevuld cultureel programma. Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) licht toe: “De Zomer van Sint-Pieter serveert negen weken lang heerlijke lunchconcerten. Ook de Leuven Bells zijn weer van de partij met internationale beiaardconcerten op hoog niveau.” Verder op het programma ook de orgelconcerten van Leuven Orgelstad in de Predikherenkerk. Colora Festival verpopt zich dan weer tot een verrassend muzikaal alternatief en Afrika Filmfestival strijkt neer op de binnenkoer van Tweebronnen. M tot slot presenteert een unieke expo en opent de vernieuwde Schatkamer van Sint-Pieter.

Anderhalvemetersessies

Hoe verder de zomer vordert, hoe meer er op het programma staat. Kers op de taart van de Leuvense zomer worden de Anderhalvemetersessies, van 13 tot met 31 augustus. 12 dagen, 12 buitenlocaties en meer dan 120 coronaproof activiteiten. Het programma is in handen van Leuvenement vzw in nauwe samenwerking met heel wat Leuvense partners en culturele instellingen. “We kiezen ervoor om veel kleine activiteiten te organiseren tegelijkertijd op verschillende plaatsen. Zo spreiden we het publiek en geven we iedereen de kans om iets mooi mee te pikken”, verduidelijkt schepen Vandevoort. “Van de theatervoorstelling ‘Geel Hesje’ op locatie door Het nieuwstedelijk tot een culinair aanbod op het Helleputteplein, van het betere pop- en rockwerk door Het Depot in de binnentuin van M tot circus op de speelplaats van bibliotheek Tweebronnen. Verder ook kindervoorstellingen in Hal 5, klassieke ensembles in Abdij van Park, hippe dansvoorstellingen in STUK en het Vlaamse levenslied in het HDC. Iedereen zal iets naar zijn gading kunnen terugvinden in dit aanbod.”

Amateurama

Een coronaproof versie van Amateurama markeert in september de start van het nieuwe Leuvense cultuurseizoen. In een strak scenario volgt daarop een drie weekends durend openingsfeest van cultuurcentrum 30CC dat ons leidt naar een warm cultureel najaar.

Buurtfeesten

Traditioneel vinden de meeste buurtfeesten plaats in mei en juni. Dat kon niet door de corona-epidemie. Daarom biedt de stad alle buurten de gelegenheid om dit jaar toch nog een feest te organiseren. Buurten kunnen alsnog een aanvraag indienen en de stad Leuven stelt extra materiaal ter beschikking. “Het aanbod ‘Buurtcultuur’ waarbij buurten met financiële tussenkomst van de stad een Leuvense artiest kunnen boeken, wordt fors uitgebreid”, aldus schepen Vandevoort.

