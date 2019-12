Directie AB InBev en vakbonden hebben principeakkoord bereikt EDLL

06 december 2019

19u52 0 Leuven De directie van AB InBev en de vakbonden zijn vandaag in ultiem overleg gegaan. Het gesprek leidde tot een principeakkoord, dat meldt de Leuvense bierbrouwer.

De vakbonden blokkeerden sinds maandagnamiddag de toegang tot de brouwerijen in Leuven, Jupille en Hoegaarden. Ze eisen meer inkomens- en werkzekerheidsgarantie voor het personeel en een correcte uitbetaling van de lonen. Een Leuvense rechter besliste woensdagavond dat de blokkades moesten worden opgeheven. De directie van AB InBev nodigde de vakbonden uit voor een ultiem overleg. Die meeting is vandaag doorgegaan. “We hebben vandaag een principeakkoord bereikt over werkzekerheid met onze vakbonden. In de komende weken onderhandelen we verder over de koopkracht”, meldt Laure Stuyck, perswoordvoerster van AB InBev.