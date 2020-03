Dijledal pakt uit met forse klimaatactie: 17.000 zonnepanelen installeren op meer dan 800 daken EDLL

06 maart 2020

10u45 0 Leuven De Leuvense sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal wil haar schouders zetten onder de klimaatambities van Leuven. De huisvestingsmaatschappij wil de komende jaren bijna 17.000 zonnepanelen installeren en dat op meer dan 800 daken.

Om dit doel te bereiken is de huisvestingsmaatschappij lid geworden van de nieuwe coöperatie ASTER, een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor sociale huisvestingsmaatschappijen (VVH). Het initiatief heeft als doel om duurzame initiatieven bij sociale huisvesting te realiseren. Dijledal is de 48ste huisvestingsmaatschappij die instapt. “Op die manier kunnen we snel en veel zonnepanelen leggen, wat niet alleen goed is om de uitstoot te verminderen, maar ook om de energiefactuur van sociale huurders te verlagen”, zegt Christophe Stockman, de voorzitter van Dijledal.

914 ton minder CO2

Dijledal kan op 816 van haar daken 16.707 zonnepanelen leggen, goed voor 914 ton minder CO2. “Zo willen we bijdragen aan een klimaatneutrale stad”, vertelt Stockman. “En minstens even belangrijk is de besparing die onze huurders hierdoor op hun energiefactuur zullen zien. In totaal zullen de energiekosten met 167.945 euro per jaar dalen”, aldus de voorzitter.

Niet alle daken van Dijledal zijn even goed gepositioneerd om zonnepanelen op te leggen. “Dat betekent niet dat die huurders geen lagere kosten zullen hebben. We hanteren een principe van solidariteit, waarbij de energiewinsten gedeeld worden met alle huurders, niet alleen met de huurders wiens dak geschikt is voor zonnepanelen”, besluit hij.