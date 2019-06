Dijledal en AGSL maken werk van betaalbaar wonen: project Klein Rijsel is klaar! Bart Mertens

10 juni 2019

18u00 0 Leuven Nieuwbouwproject Klein Rijsel aan de Hertog Jan-I straat is afgewerkt. Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal realiseerde er 42 appartementen en 3 gezinswoningen. AGSL deed er nog eens 22 startersappartementen bij. “We blijven werk maken van betaalbaar wonen in Leuven”, zeggen Christophe Stockman (Dijledal) en schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen).

“Wonen in Leuven maf niet enkel weggelegd zijn voor de happy few!” Met die uitspraak liet schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) in februari geen twijfel bestaan over de intenties van het nieuwe Leuvense stadsbestuur. Nieuwbouwproject Klein Rijsel aan de Hertog Jan-I straat is een eerste belangrijke stap in het lange traject dat het bestuur nog voor de boeg heeft inzake betaalbaar wonen. Het project is ondertussen klaar en omvat onder meer 22 nieuwe startersappartementen. Dat is een bijna een verdriedubbeling van het bestaande aantal. “In woonproject Klein Rijsel kunnen jonge alleenstaanden of koppels die zich voor het eerst domiciliëren in Leuven een starterswoning huren. Bijzonder is dat de huurders een deel van het huurgeld terug krijgen als ze later een eigen woning of bouwgrond kopen Het systeem van starterswoningen geeft de huurders een duwtje in de rug want we beseffen dat wonen in Leuven duur is. Daarom blijven we ook in de toekomst inzetten op alternatieve woonvormen om tegemoet te komen aan de woonproblematiek”, klinkt het. Nog dit: in een starterswoning kan je op zes jaar tijd een maximumbedrag van 7.200 euro opzij zetten als huurder. Dat spaarpotje is mooi meegenomen als de huurder een eigendom wil verwerven.

Tuintje

Project Klein Rijsel heeft ook sociale woningen in de aanbieding. Meer concreet gaat het om 42 appartementen en 3 gezinswoningen. Dijledal beheert de sociale woningen. Kersvers voorzitter Christophe Stockman (sp.a) is tevreden dat het patrimonium van Dijledal langzaam maar zeker wordt gemoderniseerd, enerzijds door renovaties maar ook door nieuwbouwprojecten zoals Klein Rijsel. “Dijledal wil kwalitatief hoogstaande woningen aanbieden aan de mensen”, klinkt het. “De drie woningen beschikken bijvoorbeeld elk over een terras en een tuintje. Uiteraard voldoen de woningen ook aan de moderne voorschriften. In de parkeergarage beschikt Dijledal ook over 45 staanplaatsen waarvan er enkele breder zijn ontworpen voor bewoners met een beperking. Ook de appartementen zijn kwalitatief hoogstaand ontworpen. De leefruimtes bestaan uit een zit- en eetruimte met een open keuken. Uiteraard is er ook aandacht voor het ecologische aspect. Zo zijn de ramen uitgevoerd in dubbel glas met een hoge isolatiewaarde.”

In totaal heeft project Klein Rijsel 13.621.246,33 euro gekost, exclusief btw. Dijledal nam 7,67 miljoen euro voor haar rekening terwijl AGSL 4,14 miljoen euro op de tafel legde. In totaal gaat het om 67 woningen. Ook de omgevingsaanleg is inbegrepen in de totaalprijs voor het project. Architecturaal niet meteen een pareltje maar wel opnieuw een stap in een meer betaalbaar Leuven inzake wonen.