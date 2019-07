Dieven stelen geld uit woning in Dekenstraat ADPW

03 juli 2019

19u20 0

In een huis in de Dekenstraat in Leuven werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De inbrekers trapten de voordeur in en doorzochten de woning. Ze gingen aan de haal met een identiteitskaart, een bankkaart en cash geld. De bewoner lag intussen boven te slapen. Hij was even wakker geworden van een luide slag, maar dacht dat er iets buiten op straat gebeurd was en hervatte de slaap. De volgende ochtend werd de diefstal ontdekt. De politie stelde een proces-verbaal op.