Dieven stelen autospiegels JSL

04 augustus 2020

12u53 1

Onbekenden hebben tijdens de nacht van zondag op maandag in het Bruineveld in Kessel-Lo de twee buitenspiegels van een geparkeerde auto gestolen. De elektrische bedrading voor het bedienen van de spiegels was doorgeknipt. Hetzelfde weekend werd ook al het stuur van een geparkeerde auto gestolen.