Dieven slaan autoruiten in JSL

20 september 2020

12u35 0

Vrijdag werd ingebroken in twee geparkeerde auto’s. In de Leopold-I-straat werd een zijraam van een auto ingeslagen. De dader griste vervolgens een rugzak mee die op de passagiersstoel lag. En in de Vaartstraat werd een zijruit achteraan van een geparkeerde wagen stukgeslagen. De dader ging er vandoor met een tas die op de achterbank lag. Daarin zaten wat papieren van het werk van de eigenaar van de auto evenals een agenda en sleutels.