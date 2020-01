Dieven doen zich voor als ‘urban explorers’ ADPW

27 januari 2020

14u37 0

Een koppel werd zondagmiddag betrapt toen ze in de Minderbroedersstraat binnengedrongen waren in een gebouw van de Leuvense universiteit. Ze werden door de bewaking betrapt en de politie werd erbij gehaald. Het tweetal deed zich eerst voor als ‘urban explorers’ maar al snel bleek dat de 20-jarige man en de 33-jarige vrouw uit Doornik blikjes energiedrank gestolen hadden van de studentenvereniging die gebruik maakt van enkele ruimtes in het gebouw. Ze werden meegenomen door de politie en er werd proces-verbaal opgesteld.