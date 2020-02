Dierenarts laat zwaargewond hert inslapen na mogelijke aanrijding ADPW

03 februari 2020

13u05 0

Voorbijgangers merkten zondagavond even na 19 uur in de berm ter hoogte van het bos langsheen de Naamsesteenweg een hertje op dat niet meer op zijn poten kon staan. Terwijl de personen die het diertje hadden zien liggen op de politie wachtten, bleven ze bij het gewonde beestje waken. Ook een dierenarts werd ter plaatse gevraagd. Deze stelde vast dat de beide achterpoten van het dier gebroken waren en gaf een spuitje om de ree te laten inslapen. Het is niet bekend of het gewonde dier werd aangereden of de reden voor de kwetsuren een andere oorzaak had.