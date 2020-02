Dief weg met zilverwerk KAR

16 februari 2020

12u06 0

In een huis op de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo is vrijdagavond ingebroken geweest. Een inbreker forceerde de achterdeur van de woning en ging aan de haal met zilverwerk. De politie werd verwittigd toen het alarm in de woning in werking trad. Toen de politie ter plaatse kwam bleek de inbreker reeds gevlucht te zijn. De Leuvense politie startte meteen met verschillende ploegen een zoekactie in de omgeving, maar de inbreker kon niet meer worden aangetroffen worden. Er werd proces-verbaal opgesteld en de zaak wordt verder onderzocht.