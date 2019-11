Dief steelt gsm van patiënte, dader betrapt en opgepakt ADPW

14 november 2019

Dankzij alerte verpleegkundigen en de hulp van de bewakingsdienst werd woensdag in het UZ Gasthuisberg een dief gevat, die in een kamer de gsm van een bedlegerige patiënte had gestolen. Het 74-jaar oude slachtoffer merkte ondanks haar slaperige toestand hoe een onbekende man met rugzak haar kamer binnensloop en de gsm van haar nachtkastje wegnam. De vrouw verwittigde de verpleegkundigen die samen met het veiligheidspersoneel van het ziekenhuis naar de verdachte op zoek gingen en hem even later konden aantreffen. De politie nam hem mee voor verhoor en vond de gsm van de dame terug in een broekzak van de opgepakte man, een 39-jarige die in Namen verblijft. De dame kreeg haar eigendom terug. Ten laste van de opgepakte man werd een proces-verbaal voor diefstal opgesteld.