Dief slaat etalageraam in en gaat aan de haal met gsm’s Kim Aerts

09 augustus 2020

10u58 1

In een elektronicawinkel in de Diestsestraat in Leuven is een dief in de nacht van vrijdag op zaterdag driest te werk gegaan. Hij sloeg een etalageraam aan diggelen en hij griste vervolgens enkele gsm-toestellen mee uit de winkel. Van de dader ontbreekt voorlopig elk spoor. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek uit te voeren. Er werd een proces-verbaal opgesteld.