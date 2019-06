Dief probeert auto van kok Abdijmolen te stelen, maar dat is buiten kelner Marc gerekend ADPW

11 juni 2019

15u23 0 Leuven Een dief heeft maandag geprobeerd om de Opel Insignia van de kok van brasserie De Abdijmolen te stelen. De man, een Syrische Duitser, ging er omstreeks 18 uur met de autosleutels vandoor en doorzocht de wagen zonder hem mee te nemen. Later kwam hij terug om zijn slag te slaan, maar kelner Marc Van Olmen kon de dief na een fikse spurt aan de politie overleveren.

Bizarre taferelen maandag aan brasserie De Abdijmolen aan de historische gebouwen van Abdij van Park. Omstreeks 18 uur slaagde een man erin om zich ongemerkt in het private gedeelte van de brasserie te begeven. “Daar ging hij aan de haal met een mobiele telefoon en een autosleutel. Uit een andere ruimte graaide hij ook nog eens een beamer mee. Toen begon hij de wagen van onze kok te doorzoeken. Hij was zo in de wagen aan het rommelen dat voorbijgangers het verdacht vonden. Zij namen een foto van hem en verwittigden de politie. Iets later kwam de politie dan vragen van wie die Opel Insignia was. Daarop hebben wij de bewakingsbeelden bekeken en daarop konden we een man herkennen, die ondertussen al lang verdwenen was”, vertelt kelner Marc Van Olmen.

Hij leek gedrogeerd te zijn. Ineens sprong hij dan over een haag. Ik kon moeilijk met mijn schort vol geld over die haag springen, maar ik wist dat hij ging uitkomen aan de Milseweg en daar kwam ik hem opnieuw tegen. Hij liet de autosleutels van de Opel Insignia nog in de riool vallen, maar die kon ik er gelukkig nog uitvissen. Ondertussen was de politie aangekomen en zij konden de man oppakken Marc Van Olmen

Man daagt opnieuw op

Groot was dan ook de verbazing toen de man ‘s avonds opnieuw opdook. “Rond 22.30 uur stond er een man met kort, zwart haar, donkere tint en voorzien van grijs deken van meubelgigant IKEA aan de deur te wachten. Zo rond dat uur stopt onze afwasser normaal gezien, maar er brandde nog licht in de zaak. Ik herkende hem vrijwel meteen en wilde de man er dan ook op aanspreken”, zegt kelner Marc. De verdachte nam echter de benen, maar werd achternagezeten door Marc. “Ik ben naar hem gespurt en confronteerde hem met de feiten. Ik wilde hem staande houden, maar hij brabbelde wat en wilde naar de vijvers wandelen. Hij leek gedrogeerd te zijn. Ondertussen had ik de politie al op de hoogte gebracht dus moest ik hem in het oog blijven houden. Ineens sprong hij dan toch over een haag. Ik kon moeilijk met mijn schort vol geld over die haag springen, want dan had ik al het geld ook nog eens verloren. Ik wist dat hij ging uitkomen aan de Milseweg en daar kwam ik hem opnieuw tegen. Hij liet de autosleutels van de Opel Insignia nog in de riool vallen, maar die kon ik er gelukkig nog uitvissen. Ondertussen was de politie aangekomen en zij konden de man oppakken”, klinkt het bij Marc.

Daarmee kon hij ervoor zorgen dat kok Sarbast Yunus de sleutels van zijn Opel Insignia terug had. “Daar ben ik Marc ontzettend dankbaar voor. Het kon goed zijn dat die man eerst nog wat wilde stelen uit de brasserie, om er dan met mijn wagen vandoor te gaan. Al heb ik er wel het raden naar waarom hij niet ineens gevlucht is. Ik heb alleszins mijn sleutel vastgemaakt aan mijn kledij zodat ze hem nooit meer kunnen stelen”, lacht Sarbast.

De dader werd ter beschikking gesteld van het Leuvense parket.