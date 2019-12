Dief op Leuvense Kerstmarkt loopt dan toch tegen de lamp Bart Mertens

22 december 2019

16u15 0 Leuven Op de Leuvense Kerstmarkt werd afgelopen weekend een halsketting gestolen uit een juwelenkraam. De verkoopster contacteerde meteen de politie en gaf de beschrijving van de daders door. De dieven konden niet meteen aangetroffen worden maar werden later op de avond opgepakt in de Tiensestraat.

Na de diefstal op de Leuvense Kerstmarkt verdween het duo spoorloos. Niet veel later kreeg de politie melding van twee mannen die het aan de stok kregen met een fietser in de Tiensestraat. Het duo viel meerdere fietsers lastig door vlak voor hun wiel te springen. Eén fietser pikte dit niet en al gauw kwam het tot trek- en duwwerk. De verdachte mannen beschadigden ook de fiets van de man. De politie kwam ter plaatse en kon meteen één verdachte inrekenen. De man voldeed aan de beschrijving van de dief van de halsketting op de Leuvense Kerstmarkt. Bij controle bleek hij ook in het bezit van het gestolen juweel. De twintiger werd opgepakt en kreeg een proces-verbaal cadeau van de Leuvense politie.