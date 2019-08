Dief die fietsen stal in Leuven betrapt in Brussel-Noord ADPW

26 augustus 2019

14u09 0

De politie van Brussel-Noord wilde zaterdag twee mannen controleren die met een fiets aan de hand wandelden in het station Brussel-Noord. De twee mannen zetten het meteen op een lopen. Een van hen kon gevat worden. De 18-jarige man bekende dat hij samen met zijn kompaan de twee fietsen had gestolen op het Martelarenplein in Leuven. Het ging om een elektrische fiets en een gewone fiets. De man werd onmiddellijk gedagvaard. Hij moet zich in oktober voor de rechter komen verantwoorden voor de fietsendiefstal.