Deze wegenwerken starten na het weekend EDLL

03 januari 2020

14u45 0 Leuven Na de kerstvakantie wordt er weer volop gewerkt aan de Leuvense straten. Hieronder vindt u een overzicht van de wegenwerken die maandag starten of worden hervat en waar er mogelijks verkeershinder kan optreden.

Allereerst krijg het Bruineveldpad een nieuwe asfaltlaag. Als alles volgens planning verloopt, zullen die werken duren tot en met eind maart. Tijdens de asfaltwerken is het pad niet bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen een omleiding volgen via Witte-Vrouwenpad, Wilselsesteenweg, Holsbeeksesteenweg en de Vijverlaan. Daarnaast starten er na het weekend ook werken aan het Sint-Agathaplein in Wilsele. Het dorpsplein wordt heraangelegd met bijzondere aandacht voor groen, zitbanken voor bewoners en speelmogelijkheden voor kinderen.

Aquafin start na de kerstvakantie met de aanleg van de rioolcollector op het Sint-Jacobsplein, de Biezenstraat en Sint-Hubertusstraat. Dat is een grote rioolbuis die het afvalwater van het stedelijk rioleringsstelsel opvangt en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie transporteert. Deze werken zullen in totaal zo'n 16 maanden in beslag nemen. Op de plaatsen waar er gewerkt wordt, zullen auto’s en bussen van De Lijn een omleiding moeten volgen.

Daarnaast hervatten de werken aan de Voorzorgstraat. De straat wordt er heraangelegd als woonerf en de riolering wordt volledig vernieuwd. De nieuwe Voorzorgstraat zou moeten klaar zijn tegen eind maart dit jaar.

Tot slot hervatten de wegenwerken in de Mechelsestraat, tussen de Vismarkt en het Mercatorpad en de Lei. Hier wordt een nieuw wegdek en een riolering aangelegd. De winkels in de Mechelsestraat blijven voor de handelaars te voet bereikbaar.