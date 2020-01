Deze kandidaten dingen naar de felbegeerde titel van prins of prinses van Loven en Vlaams-Brabant Bart Mertens

04 januari 2020

12u30 0 Leuven Nu de feestdagen achter ons liggen, stijgt de spanning bij de Orde van de Pietermannen. De kandidaten die meedingen naar de titels van prins en prinses van Loven zijn ondertussen bekend. “De verkiezing nadert snel. Uiteraard verkiezen we ook een jeugdprinsenpaar”, zegt voormalig prins van Loven en prins-ridder Marc Juchtmans.

De carnavalskoorts slaat stilaan toe en dat is niet anders in Leuven. De verkiezing van prins en prinses van Loven en het prinsenpaar van Vlaams-Brabant nadert snel nadat vorig jaar het carnavalsseizoen traditioneel op gang werd getrapt op 11/11 om 11.11 uur. Voormalig prins van Loven en prins-ridder in de Orde van de Pietermannen Marc Juchtmans presenteert met enige trots de kandidaten voor het nieuwe seizoen. “Op zaterdag 18 januari gaan we van start met de verkiezing van het jeugdprinsenpaar van Leuven. Meteen daarna volgt de verkiezing van de 52ste Prins van Loven of Prinses van Loven. Ook de verkiezing van de Prins van Vlaams-Brabant en Prinses van Vlaams-Brabant staat die avond op het programma in gemeenschapscentrum Bosstraat in Wilsele-Putkapel. Op de kandidatenlijst onder meer Evelien Briers van CV De Pleziermakers uit Lubbeek. Zij is kandidate voor Prinses van Vlaams-Brabant 2020, net zoals Vanessa van den Broeck van CV Osta Spoeidja uit Opwijk. Tom Jacquy van Prinsenconvent Leuven is dan weer kandidaat voor Prins van Vlaams-Brabant. Ook Bart Libint van CV De Fairytales uit Ransberg is kandidaat voor die titel. Tot slot hebben we ook Christel De Vriendt van de Orde van de Pietermannen uit Leuven die gaat voor de titel van Prinses van Loven 2020. Verder kijk ik al uit naar de tweede editie van onze kindercarnavalstoet met start aan het Miniemeninstituut in de Diestsetraat op vrijdag 21 februari. Verleden jaar namen 800 kinderen uit de Leuvense lagere scholen deel. Dit jaar wordt het parcours een beetje langer en zullen er twee carnavalswagens meerijden. De stoet eindigt in zaal Rijschool. Tot slot wil ik nog meegeven dat we op vrijdag 6 het internationaal prinsenbal organiseren in zaal Rijschool in Leuven. Eén dag later is er dan de internationale stoet door de straten van Leuven die om 15.11 uur vertrekt op het Sint-Jacobsplein.”