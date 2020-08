Dertigers riskeren tot 24 maanden cel voor dealen harddrugs KAR

31 augustus 2020

17u35 0 Leuven Een man uit Kessel-Lo en een uit Gent riskeren tot 24 maanden cel voor het dealen van allerlei drugs in 2018 en 2019. Elie V. (31) en Tim V. (32) brachten zowel ketamine, xtc, cannabis als lsd aan de man.

Ze opereerden vanuit de Blijde Inkomststraat en de Vaartstraat in Leuven, waar op 5 februari vorig jaar een huiszoeking plaatsvond. Er werd onder meer 14.000 euro, cannabis en een gsm in beslag genomen. Op het toestel stonden drugsgerelateerde berichten. Elie V. werd gearresteerd en verklaarde dat de cannabis voor eigen gebruik diende. Op het Engels Plein in Leuven vonden speurders onder een steunpilaar een sporttas met 150 gram cannabis, 75 lsd-pillen, 17 xtc-pillen, 144 gram MDMA en 27 gram cocaïne. Het specifieke verpakkingsmateriaal dat werd aangetroffen kon gelinkt worden aan hem. De maandelijkse bestelling van vacuümzakjes en cash stortingen van meer dan 10.000 euro maakten de twee nog extra verdacht.

Het parket kon naar eigen zeggen niet om de handel van V. heen en vroeg 24 maanden cel, eventueel met probatie-uitstel en 16.000 euro boete. Omdat het aandeel van zijn kompaan Tim V. veel kleiner was, werd voor hem 15 maanden cel geëist, ook eventueel met probatie-uitstel. Volgens de verdediging liep hun handel zo goed als op zijn einde. Vonnis binnen een maand.