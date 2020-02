Dertiger verliest rijbewijs na positieve ademtest KAR

16 februari 2020

12u51 0

Een 30-jarige bestuurder uit Herselt is in de nacht van zaterdag op zondag betrapt met een glas te veel op in het centrum van Leuven. Een interventiepatrouille van de politie merkte de dertiger op in het stadscentrum en onderwierp hem aan een ademtest. Hij bleek te veel gedronken te hebben. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.