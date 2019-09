Dertiger vandaliseert fietsen KAR

22 september 2019

Een 34-jarige Franstalige man uit Brussel die vrijdagavond omstreeks 17.30 uur in dronken toestand op de Martelarenlaan, aan de achterzijde van het station, tegen fietsen aan het stampen was, werd geïnterpelleerd door een politiepatrouille. De dertiger werd opgepakt en mocht zijn roes uitslapen in de cel. Een getuige had de politie verwittigd. Er werd proces-verbaal opgesteld.