Dertig maanden cel voor verkrachting op flat KAR

11 februari 2020

09u40 0 Leuven Een man is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van dertig maanden voor verkrachting op een appartement in Leuven na een avondje uit.

Tarek A. en Abdelhamid A. leerden het slachtoffer kennen op café in Leuven de avond van 28 september 2017. De vrouw, die dronken was, ging even na middernacht bereidwillig mee naar het appartement van de twee mannen. Toen ze na een babbel en een biertje wilde vertrekken, hield een van de mannen haar tegen. Hij greep haar vast en duwde haar in de zetel.

De vrouw probeerde zich los te trekken maar kon niet verhinderen dat het tot ongewilde seksuele betrekkingen kwam. Nadien probeerde ook de andere man haar vast te grijpen. De vrouw gaf een duw en verschillende stampen en kon het appartement ontvluchten. Op straat sprak ze twee meisjes aan, die de politie verwittigden.

Tarek A. liet verstek gaan tijdens de behandeling. Volgens zijn huisgenoot is hij naar Jordanië gevlucht. Hij werd veroordeeld tot dertig maanden cel. De rechtbank ging in op het verzoek van het openbaar ministerie tot onmiddellijke aanhouding. Abdelhamid A. kreeg de vrijspraak. Volgens de rechtbank is onvoldoende gebleken dat ook hij de intentie tot verkrachting had. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 1.856,67 euro.