Dertien jonge kunstenaars bouwen eigen expo: OPENBARE WERKEN Bart Mertens

22 augustus 2019

18u30 0 Leuven Eind augustus komen dertien jonge kunstenaars voor het eerst officieel naar buiten met ‘OPENBARE WERKEN’. Dat is een eigen expo die vier dagen te bewonderen is in het stadhuis van MIJNLEUVEN.

De kunstenaars kregen aan het begin van de zomer in het Leuvense stadhuis een sleutel met bijhorende werkruimte om er twee maanden samen aan de slag te gaan rond het thema ‘herbestemming’. Het eindresultaat is ‘OPENBARE WERKEN’, een collectie van kunstwerken in de setting van een woonkamer die toebehoort aan een oude verzamelaar. “In die woonkamer staan kleurrijk geschilderde meubels en hangen prachtige textielwerken aan de muur. Je vindt er kledij die de bewoner alleen maar in zijn dromen durft te dragen en nog veel meer artistieke schoonheid”, vertelt Lander Daniëls, één van de kunstenaars.

Nino Govaerts

Dat het geen sinecure was om er een mooi geheel van te maken, bevestigt ook Luis Lambrechts. “We werken allemaal op verschillende manieren en met verschillende materialen. Een samenhangende expo die alles bij elkaar brengt, was dan ook een uitdaging. Hierin werden we gelukkig goed begeleid door Nino Govaerts, een tentoonstellingenbouwer met een sterke visie. Hij heeft ons veel bijgeleerd.”

Er is ongelooflijk veel jong artistiek talent in Leuven Schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V)

Schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V) is nu al trots op de jonge Leuvenaars. “Er is ongelooflijk veel jong artistiek talent in Leuven. Zij zijn op zoek naar een ruimte waar ze de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien, ervaringen op te doen en zich beter in de markt te zetten. En die fysieke en mentale ruimte kregen ze deze zomer in het stadhuis. Naast het feit dat ze een atelierruimte kregen om te werken aan hun kunst, werden ze vooral ook geprikkeld om zichzelf te profileren.”