Dertien garageboxen opengebroken KAR

08 juli 2019

Dertien garageboxen in de Jean-Baptiste van Monsstraat zijn in de nacht van zaterdag op zondag opengebroken. In de meeste boxen was niets te vinden. Uit een van de garageboxen verdwenen drie gsm’s, een tablet en een twaalfdelige encyclopedie. Agenten stelden een proces-verbaal op.