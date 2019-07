Derde inbraak in 2 maanden: tien elektrische steps gestolen bij Mazda-garage KAR

In een Mazdagarage op de Tiensesteenweg in Leuven hebben onbekenden maandagnacht tien nieuwe elektrische steps gestolen. De daders vernielden een raam om binnen te geraken. “Naast auto’s verkopen wij ook elektrische steps”, zegt zaakvoerder Karel. “Het is ondertussen de derde inbraak in twee maanden tijd. Ik ben het beu”, aldus de uitbater. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.