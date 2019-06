Derde editie van boerenmarkt Leuven Boert! Een initiatief van stad Leuven om stadslandbouw te promoten EDLL

06 juni 2019

Zaterdag 15 juni van 12 uur tot 17 uur vindt de derde editie van boerenmarkt Leuven boert! plaats. Een van de initiatieven die stad Leuven neemt om stadslandbouw te promoten en dat meteen ook past in het streven van de stad om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Onder het motto ‘Leuven Boert’ wordt dit jaar voor de derde keer een info- en verkoopmarkt georganiseerd met een kinderboerderij, workshops en moestuinen, waar de korte-keten-landbouw uit de regio een platform krijgt. “Het is de bedoeling dat zowel jong als oud de diverse factoren van stadslandbouw in en rond Leuven beleven en ontdekken”, klinkt het bij stad Leuven.