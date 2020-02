Delhaize Tervuursevest nog zeker tot zondag gesloten EDLL/JSL

06 februari 2020

De Delhaize in Leuven aan de Tervuursevest sluit de deuren nog zeker tot zondag, dat laat Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver weten. “Door onvoorziene technische omstandigheden zijn we genoodzaakt de winkel te sluiten. Ook zaterdag zal de winkel nog gesloten zijn. We hopen zo snel mogelijk terug te openen maar of dit zondag terug kan is op dit moment nog onduidelijk.”