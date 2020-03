Delhaize Fresh Atelier sluit tijdelijk de deuren: “Gebrek aan personeel en klanten” EDLL

23 maart 2020

12u47 8 Leuven Delhaize Fresh Atelier in de Diestsestraat in Leuven is sinds vandaag gesloten omwille van een gebrek aan personeel en klanten. Gisteren was er in de voedingswinkel nog 30% korting op alle verse producten en vandaag hangt er al een bordje met ‘tijdelijk gesloten’.

“Beste klanten, wij zijn tijdelijk gesloten tot nader bericht #blijfinuwkot”, dat leest men momenteel op de vitrine van Delhaize Fresh Atelier in de Diestsestraat in Leuven. De voedingswinkel sluit tijdelijk de deuren omwille van de coronacrisis. “Er is een gebrek aan personeel, maar ook te weinig passage. Mensen maken geen onnodige verplaatsingen meer en daardoor zijn er te weinig klanten. Het heeft momenteel niet veel nut om de winkel open te houden”, zegt Roel Dekelver van Delhaize.

Wanneer de Delhaize Fresh Atelier in de Diestsestraat opnieuw opent, is momenteel nog onduidelijk.