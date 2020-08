Delhaize Fresh Atelier heropent als Shop & Go JSL

28 augustus 2020

13u18 2 Leuven Delhaize Fresh Atelier in Leuven is vandaag heropent onder een nieuwe naam: Shop & Go. Onder de nieuwe naam heeft de winkel dubbel zoveel producten in de aanbieding als voorheen.

Delhaize Fresh Atelier in de Diestsestraat sloot in maart tijdens de lockdown, maar heropende niet kort daarna zoals alle andere winkels. Er stonden verbouwingen op de planning, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. De heropening vindt nu plaats onder een nieuwe naam, Shop & Go, en daarmee is het assortiment aan producten dubbel zo groot geworden. Delhaize Shop & Go is open van maandag tot vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur, zaterdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en zondag van 09.00 uur tot 14.00 uur.