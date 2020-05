Definitief geschrapt van de zomerkalender: Leuven Beachvolley, Tofsportnacht en GP Poeske Scherens Bart Mertens

27 mei 2020

13u11 3 Leuven Geen grootschalige sportieve evenementen in Leuven deze zomer en die beslissing is uiteraard een gevolg van de coronamaatregelen. Concreet betekent dat de definitieve annulatie van topevenementen zoals bijvoorbeeld Leuven Beachvolley, de Tofsportnacht en de Grote Prijs Jef Scherens. “Hopelijk kunnen we volgend jaar een fantastische jubileumeditie organiseren”, reageert Kris Haesaert van de Hagelandse Running Club.

De beslissing is gevallen en ze is definitief: er worden deze zomer geen grote sportevenementen georganiseerd in Leuven. Eerder was er al een gelijkaardige beslissing voor de grote culturele evenementen. Dat is slecht nieuws voor de organisatoren van topevents zoals bijvoorbeeld Leuven Beachvolley, de Tofsportnacht en de Grote Prijs Jef Scherens. Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) voert aan dat de stad Leuven deze beslissing wel moest nemen met de coronamaatregelen die op de tafel liggen. “Het is heel jammer dat we de Leuvenaar deze zomer geen grote sportevenementen kunnen aanbieden”, klinkt het. “We volgen de federale richtlijnen nauwgezet op met deze beslissing tot gevolg. Leuven Beachvolley, de Tofsportnacht en de Grote Prijs Jef Scherens lokken duizenden sporters en toeschouwers naar het stadscentrum. Dat is deze zomer helaas niet aan de orde.”

Hopelijk kunnen we in de zomer van 2021 een fantastische jubileumeditie van Leuven Night Run organiseren Kris Haesaert van de Hagelandse Running Club

Eerder werden ook al andere sportevenementen zoals de Meeting voor Mon en het internationale rolstoeltennistornooi Flanders 25 geannuleerd. Bij de getroffen organisatoren is er sprake van teleurstelling maar er is ook begrip. De Hagelandse Running Club –die samen met de Leuvense Sportdienst de Leuven Night Run organiseert als onderdeel van de Tofsportnacht- ziet wel een jubileumeditie in het water vallen. “We hadden zoals ieder jaar heel wat leuke ideeën voor het vernieuwde parcours van de Leuven Night Run”, zegt Kris Haesaert. “Die ideeën gooien we niet in de vuilnisbak maar nemen we mee naar volgend jaar. Hopelijk kunnen we in de zomer van 2021 een fantastische jubileumeditie organiseren.”

Als we ons allemaal aan de coronamaatregelen houden, kunnen we deze zomer misschien toch nog enkele kleinschalige sportieve evenementen organiseren Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V)

Ondanks de teleurstelling bij organisatoren, publiek en deelnemers ziet schepen Johan Geleyns toch een beetje licht aan het einde van de tunnel. “Sinds vorige week mogen sportclubs en verenigingen hun bestaande aanbod aan lessen en trainingen hervatten in openlucht. De stad Leuven stelt hiervoor haar openlucht sportaccommodaties ter beschikking. Ik denk onder meer aan voetbalterreinen, beachvolleybalvelden en multiterreinen. Tot maximaal 20 personen mogen nu onder begeleiding van een coach buiten aan sport doen. Als we ons allemaal aan de coronamaatregelen houden, kunnen we deze zomer misschien toch nog enkele kleinschalige sportieve evenementen organiseren. We kijken vanzelfsprekend ook uit naar een verdere versoepeling voor indoor sporten maar vooral naar het sportseizoen 2020-2021”, besluit schepen Geleyns.

WK wielrennen

De Leuvense schepen van Sport kijkt met recht en reden uit naar volgend jaar want dan mag Vlaanderen het WK Wielrennen organiseren in september. De wegrit zal van start gaan in Antwerpen maar de finish –met enkele lokale ronden- ligt in Leuven. Een hele eer want het WK is toe aan de 100ste editie. Niet onbelangrijk ook voor het imago van Leuven als sport- en wielerstad. Het zou dan ook uiterst jammer zijn als COVID-19 stokken in de wielen zou steken volgend jaar maar de hoop leeft dat er tegen dan een vaccin is gevonden voor het coronavirus.