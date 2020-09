Deelgemeentehuis Kessel-Lo heeft nieuwe bestemming: “Onthaalhuis voor anderstalige nieuwkomers tussen 16 en 35 jaar” Bart Mertens

15 september 2020

10u00 0 Leuven Zopas opende de stad Leuven De Nomade in het deelgemeentehuis in het Heuvelhofpark in Kessel-Lo. Dat is een onthaalhuis voor anderstalige nieuwkomers tussen 16 en 35 jaar. “Meerdere partners die betrokken zijn bij hun onthaal, opleiding, tewerkstelling, huisvesting, welzijn en vrijetijdsbesteding komen samen op één locatie”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a).

“In het vroegere deelgemeentehuis van Kessel-Lo brengen we met De Nomade verschillende organisaties zoals OCMW, JAC, Minor-Ndako, VDAB, Agentschap Integratie & Inburgering en ROOTS Leuven samen op één plek”, vertelt Lalynn Wadera (sp.a), schepen voor Stadsgebouwen en Diversiteit. Ook schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V) is blij met de nieuwe invulling voor het oude gemeentehuis. “De ondersteuning die we jonge nieuwkomers bieden, was tot op heden verspreid over meerdere locaties. Door die samen te brengen, wordt de begeleiding en doorverwijzing naar opleiding en tewerkstelling voor de jongeren gemakkelijker toegankelijk. De doorverwijzing verloopt ook efficiënter en korter op de bal. De Nomade wordt de plek waar jongeren alle mogelijkheden krijgen om hun toekomst onder begeleiding in handen te nemen en op te starten.”

Lessen Nederlands

De stad Leuven en OCMW Leuven organiseren er ook activeringstrajecten en op 1 september begonnen een veertigtal jonge vluchtelingen al met een voltijds traject dat hen voorbereidt op opleiding en tewerkstelling. Van lessen Nederlands en computervaardigheden tot individuele trajectbegeleiding. “In De Nomade komen allerlei hulpverleningstrajecten, informatie- en activeringstrajecten samen onder één dak. De Nomade zal voor heel wat jongeren een plek zijn waar ze zich thuis voelen, kunnen groeien en hun netwerk kunnen uitbreiden”, zegt Bieke Verlinden, schepen van Zorg en Welzijn en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.