Deel van bouwwerf De Stroom ingestort ADPW KAR

14 juni 2019

Op de hoek van de Vaartstraat en de J.P.Minckelersstraat is vrijdag omstreeks 17.30 uur een deel van school in aanbouw De Stroom ingestort. “Om een nog onduidelijke reden is een deel van de skeletbouw omgekanteld. Daardoor zijn er betonnen platen tussen de profielen gevallen. Daarbij vielen geen gewonden. Er kwamen ook geen brokstukken op de openbare weg terecht”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

De Leuvense brandweer bekijkt momenteel hoe gevaarlijk de situatie is en of instortingsgevaar mogelijk is. “Daardoor wordt de J.P. Minckelersstraat het hele weekend afgesloten voor alle verkeer, vanaf de Kardinaalstraat tot de Vaartstraat. Volgende week wordt bekeken wat dit betekent voor de werken op de werf”, aldus Del Piero.

Op 25 april werd de eerste steen van eerstegraadsschool De Stroom gelegd. Op 1 september zou de schoolbel er voor het eerst moeten luiden. Het is niet duidelijk of deze instorting hier invloed op zal hebben.