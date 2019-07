Dealer verstopt cannabis in carrosserie plooifiets KAR

08 juli 2019

17u09 0 Leuven Een anonieme ploeg van de Leuvense politie heeft zaterdagmiddag een dealer betrapt in het Erasmuspark aan de Maria Theresiastraat.

Een 22-jarige man uit Leuven wilde cannabis verkopen aan een 37-jarige man die in Leuven verblijft. De dertiger herkende echter de politie en besloot vervolgens geen cannabis te kopen. De politie controleerde de twee mannen en vond bij de dertiger één pakje cannabis en bij de twintiger drie pakjes met gebruikershoeveelheden. In de plooifiets van de twintiger vond de politie later nog zeven pakjes die verstopt zaten in de holle buizen van de fiets. Bij de huiszoeking op het adres van de twintiger in Leuven werden 126 gram cannabis in een strijkzak, 18 voorverpakte gebruikershoeveelheden cannabis van in totaal 35 gram, gripzakjes en een precisieweegschaal gevonden. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en vrijgelaten onder strikte voorwaarden.