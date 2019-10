De zeven leukste workshops in onze regio: van foodpairing tot het toilet leren herstellen Redactie

02 oktober 2019

14u39 0 Leuven De herfst is opnieuw in ons land en dat is helaas te merken aan de regenbuien. Maar hey! Geen excuus om thuis te blijven! Onze journaliste koos de zeven leukste workshops in de regio om nieuwe dingen te leren. Van een foodpairing en planten verzorgen tot het herstellen van een toilet! One way: do it yourself!

Kookplezier en bier

Als je denkt dat bier alleen lekker is in stoofvlees, heb je het mis. Heel wat verschillende bieren smaken verrukkelijk in tal van gerechten. Maar welk bier past het best bij welk gerecht? Hoe kook je met bier? De Colruyt Academy leert je in haar workshop foodpairing de beste combinaties. Nee, je hoeft geen extreme bierfanaat te zijn om deel te nemen aan deze kookworkshop. Soms is het gewoon lekker in een gerecht. Wat mag je verwachten? De Belgische keuken met bier wordt ondersteboven gehaald. Je leert onder andere een biercocktail maken, maar ook een soep met bierschuim en een dessert met bier. Conclusie: deze workshop geeft je inzicht in de beste bieren bij de beste gerechten. Om de workshop te volgen moet je 16 jaar of ouder zijn.

Waar? Interleuvenlaan 17A, 3001 Leuven

Wanneer? Donderdag 7 november 19u - 22u

Prijs? 35 euro

Inschrijven? Inschrijven kan online via www.colruytgroupacademy.be

Kom eens uit je comfortzone en leer zingen!

No shame in this game. Zing je graag onder de douche, in de auto of gewoon thuis met de kids? Bij het Huis van Ida leer je de kneepjes van het vak en kan je een zangworkshop musical volgen. Van Oliver tot Les Miserables of zelfs High School Musical! Alle remmen worden losgegooid om zowel klassiekers als recente hits een nieuw leven te geven. Zowel ervaren als niet-ervaren zangers zijn welkom. Zelf een voorkeur voor een liedje? Dat mag je aangeven bij de inschrijving! Verstand op nul en plezier verzekerd.



Waar? Huis van Ida, Brusselsestraat 141, Leuven

Wanneer? Iedere donderdagavond of vrijdagavond 11 oktober van 19u30 - 21u

Prijs? 10 euro

Inschrijven? Inschrijven kan online via www.huisvanida.com

Word eerste helper!

Het Rode Kruis van Haacht organiseert basisopleidingen EHBO. Je leert hoe je moet reageren in een noodsituatie en hoe je gepast eerste hulp kan verlenen. Ook de verzorging van vaak voorkomende aandoeningen komt aan bod. Als je nadien slaagt voor de proef, krijg je een certificaat.



Waar? Walstraat 56, 3118 Werchter (Rotselaar)

Wanneer? 7 of 14 oktober van 19u - 22u

Prijs? Gratis

Inschrijven? Inschrijven kan door contact op te nemen met het Rode Kruis Haacht

Lekkende kraan? Leer ‘m zelf herstellen!

Je kan er ongetwijfeld over meepraten: een lekkende kraan, het water van je toilet dat blijft lopen of een verstopte afvoer, het is uiterst vervelend. MAAKbar leert je heel eenvoudig deze technische mankementen zelf te repareren. In de workshop ‘the basics van sanitair’ leer je stap voor stap de nodige herstellingen: van siliconen spuiten, een lopend spoelsysteem van een toilet verhelpen tot kranen herstellen en de afvoer onderhouden. DIY!

Waar? MAAKbar Leuven, Tiensestraat 226, Leuven

Wanneer? Maandag 25 november, 19uur - 22uur

Prijs? 10 euro

Inschrijven? Inschrijven kan online via www.vormingplusob.be

Schud je benen maar los voor deze Salsa-workshop!

Mis je de vakantiekriebels al? Of trek je binnenkort naar Spanje of Colombia? Dan kunnen de salsa moves wel eens van pas komen. In deze dansworkshop van Ballroom Blitz waan je je even in ‘Dancing with the Stars’. Leer vakkundig de salsa-pasjes en geniet van de sfeer. Beginners of niet-ervaren dansers zijn meer dan welkom! Na de workshop kan je nog zolang oefenen als je wil. Neem gerust je partner mee. It’s your time to shine!

Waar? Zaal Familia te Haacht, Kruineikestraat 2

Wanneer? Zaterdag 9 november van 18u tot 20u

Prijs? 15 euro

Inschrijven? Inschrijven kan online via www.ballroomblitz.be

Laat je planten weer stralen!

Niet elke plant is hetzelfde. Sommige planten hebben veel water nodig, anderen al wat minder. Zit je ook soms met de handen in het haar als er weer een plant slap hangt? Wat doe je mis? In deze workshop leer je zieke planten verzorgen. Tijdens de workshop worden enkele populaire planten en hun groeicondities overlopen. Je ontdekt eveneens de planten die het best bij jouw interieur passen. Vervolgens tijd om de handen uit de mouwen te steken. Je leert planten zelf te vermeerderen door scheuren, stekken en oppotten. Drankjes en borrelhapjes zijn inbegrepen in de prijs. Op het einde van de workshop ontvang je een tote bag, een zak vol plantenstekjes en een kortingsbon van De Maekerij.

Waar? De Maekerij, Leuven

Wanneer? Donderdag 10 oktober 20u - 22u

Prijs? 50 euro

Inschrijven? Tickets boeken kan via www.demaekerij.be

Handletteren? Laat je creativiteit de vrije loop!

Emmy van Kaartjes voor Taartjes leert de kneepjes van het handletter-vak. Zelf mooie handgeschreven woorden of zinnen maken? Versierd met kleine illustraties, pijlen, bloemen,... In deze workshop handletteren leer je de mooiste creaties maken met verschillende lettertypes en kleine illustraties. Tijdens de workshop ga je experimenteren met materialen als papier, tags en tote bags. Je gaat zelfs naar huis met een zelfontworpen tote bag! Leuk, toch?



Waar? Mechelsestraat 56, 3000 Leuven

Wanneer? Donderdag 7 november 19u - 22u

Prijs? 49 euro

Inschrijven? Inschrijven kan via de Facebookpagina