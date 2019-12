De Wintertuin op de Grote Markt in cijfers: van 80 kerstbomen tot 220 ton zand… “Alle hens aan dek maar klaar op twee weken”, zegt Rudi Berthels Bart Mertens

31 december 2019

15u30 2 Leuven De Wintertuin in Leuven lokte de voorbije weken heel wat bezoekers en Leuvenaars naar de Grote Markt. Geheel terecht want de oase van planten is tijdens de kerstperiode een parel van rust in het hart van de stad. Bovendien is de Wintertuin het resultaat van de creativiteit van de Leuvense Groendienst die minstens een pluim verdient voor het geleverde werk.

De wintertuin is al enkele jaren een vaste waarde tijdens de kerstperiode in Leuven. Dit jaar legde Rudi Berthels, ploegbaas groenaanleg en -onderhoud, zijn creatief ei in de wintertuin. Hij bedacht een concept, tekende het uit en maakte een weloverwogen plantenkeuze. De aanleg van de tuin moest in twee weken rond zijn maar het resultaat was ronduit prachtig. “Het was alle hens aan dek. Dit jaar voerden we 220 ton zand aan en plantten we 475 heesters rond de kerststal en het beekje. De rest van de voorziene ruimte vulden we op met 250 planten, 125 varens, 100 bloeiende planten, 40 dode berken, 80 kerstbomen en 80 meter acacia’s. Rondom het beekje brachten we alles samengeteld ook vijf ton stenen aan”, klinkt het bij de Leuvense groendienst.

De wintertuin lijkt wel een creatie van een internationaal gerenommeerd landschapsbureau maar niets is minder waar Schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a)

Schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a) is naar eigen zeggen bijzonder trots op het werk van de Leuvense Groendienst. “Wie de wintertuin op de Grote Markt in Leuven dit jaar nog niet zag, neemt best nog even de tijd om door dit pareltje groen in het midden van de stad te wandelen. Dit jaar staat een mooie waterpartij centraal. De wintertuin lijkt wel een creatie van een internationaal gerenommeerd landschapsbureau maar niets is minder waar. Het zijn de medewerkers van de Leuvense groendienst zelf die de tuin ontwierpen en in twee weken tijd opbouwden. Met deze ploeg met een hart voor groen kunnen we in Leuven enkel dankbaar zijn. Dankzij hen genieten Leuvenaars elke dag en elk seizoen van groen in de stad.” Wie de wintertuin nog wil bewonderen op de Grote Markt heeft nog tijd tot 6 januari. Daarna krijgen de planten en het zand een nieuwe plaats in de stad.